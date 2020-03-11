Сандерс отказался выходить из президентской гонки
Сенатор Берни Сандерс дал понять, что не намерен выходить из президентской гонки демократов, несмотря на серьезное отставание от Джо Байдена на праймериз, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Дональд Трамп должен потерпеть поражение, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. В воскресенье вечером в ходе первых дебатов один на один американцы смогут увидеть, кто из кандидатов лучше подходит для достижения этой цели", - сказал Сандерс, выступая в своем родном городе Берлингтоне, штат Вермонт.
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