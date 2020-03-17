Пентагон предупредил об ограниченных ресурсах для борьбы с COVID-19

Министерство обороны США располагает лишь ограниченными ресурсами для того, чтобы помогать гражданским властям в борьбе с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил в понедельник представитель Пентагона Джонатан Рэт Хоффман.

По его словам, которые приводит пресс-служба Пентагона, у министерства в управлении находится лишь 36 госпиталей и в 30-50 раз меньше больничных коек, чем у частных больниц.

В свою очередь, главный хирург Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Фридрикс сказал, что большая часть больничных мест в распоряжении Пентагона рассчитана на "непосредственные военные нужды". При этом, по его словам, некоторые больницы оказывают широкий спектр услуг, например крупный военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Также у министерства есть больницы в отдаленных областях страны, например на Аляске.

Кроме того, по словам Хоффмана, военные врачи больше годятся для военных задач. "Наши доктора очень хорошо натренированы в травмах и ранах... Кроме того, в наших госпиталях мы имеем дело с намного более молодым контингентом (чем в гражданских клиниках — ред.)", - сказал представитель Пентагона.

Он подтвердил, что у Пентагона есть в распоряжении полевые палаточные госпитали, но и они предназначены прежде всего для лечения раненых в боевых действиях и для гуманитарных операций.

Кроме того, медики есть и в распоряжении Национальной гвардии США и в системе резерва, но они чаще всего совмещают работу на военных с работой в частном секторе. Хоффман напомнил, что Пентагон помогает минздраву изолировать на карантине людей, у которых подозревают коронавирус.