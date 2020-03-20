Праймериз в штате Коннектикут перенесены с конца апреля на начало июня из-за коронавируса

США 20 марта 2020 00:50 (UTC+04:00)
Праймериз в штате Коннектикут перенесены с конца апреля на начало июня из-за коронавируса

Первичные выборы (праймериз) в американском штате Коннектикут перенесены на начало июня из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг в Twitter губернатор этого штата Нед Ламонт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В стремлении следовать демократическим нормам и заботиться о здоровье нашего населения я в сотрудничестве с властями других штатов и секретарем штата [Коннектикут] принял решение перенести президентские праймериз на 2 июня, - указал Ламонт. - Дополнительная информация будет опубликована в течение дня".

Проведение первичных выборов в Коннектикуте было намечено на 28 апреля. В этом штате должны быть распределены голоса 60 делегатов, которые на национальном съезде Демократической партии отдадут предпочтение одному из двух претендентов на выдвижение кандидатом на выборах президента США. За это право борются бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Байден во вторник одержал уверенную победу на первичных выборах в трех американских штатах. Таким образом, он значительно увеличил отрыв от Сандерса. Газета The New York Times называет имеющийся у Байдена отрыв по числу голосов делегатов "почти непреодолимым" для Сандерса.

Согласно последним подсчетам The New York Times, Байден заручился поддержкой уже 1181 делегата национального съезда, Сандерс - 885. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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