В США более 2 тыс. человек умерли из-за коронавируса

Более 2 тыс. человек умерли в США в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующие данные привел в субботу университет Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников.

По его информации, к вечеру субботы в США насчитывалось 2 010 жертв COVID-19 - вызываемого коронавирусом заболевания. Число зараженных достигло 121 117.