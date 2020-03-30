Трамп: в США семье принца Гарри придется самостоятельно платить за свою охрану

Американские власти не будут оплачивать расходы, связанные с обеспечением безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые, по сообщениям СМИ, переехали из Канады в Соединенные Штаты. Соответствующую информацию президент США Дональд Трамп опубликовал в воскресенье на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я большой друг и поклонник [британской] королевы и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они должны платить!" - написал хозяин Белого дома.

Ранее британская газета The Sun проинформировала, что герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган уехали из Канады в Лос-Анджелес (штата Калифорния), где планируют обосноваться на постоянной основе.