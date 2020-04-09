Сторонники Трампа выступают против пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии

Американские эксперты в области энергетики, относящиеся к числу сторонников президента США Дональда Трампа, выступают против потенциального введения Вашингтоном пошлин на импортируемую нефть, считая, что такой шаг будет неэффективным и может нанести ущерб с политической точки зрения. Об этом сообщила в среду газета Washington Examiner, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, он [Трамп] будет говорить о них [о пошлинах] перед встречей [ОПЕК+] в четверг, чтобы показать, что у него есть рычаги влияния, но их использование приведет к росту цен на энергоносители", - заявил изданию Майк Маккена, в прошлом месяце покинувший пост советника Трампа по вопросам, связанным с энергетикой. "Не очень хорошая перспектива в разгар чумы (вспышки коронавируса - прим. ТАСС) и экономического спада", - добавил эксперт. На его взгляд, "крайне маловероятно", что Трамп применит тарифы в тот момент, когда страны пытаются найти выход из сложившейся на рынке ситуации.

Мнения о том, что пошлины не принесут пользы, придерживается и глава некоммерческой организации American Energy Alliance Томас Пайл, возглавлявший после президентских выборов 2016 года переходную команду штаба Трампа в Министерстве энергетики США. "Пошлины не помогают. <...> Это не решение", - сказал он газете.

Пайл считает, что в сложившейся ситуации властям США стоит сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса, которая во многом стала причиной падения цен на нефть. "Лучшей ответной мерой на ситуацию с нефтью было бы вернуть нас к работе, справившись с вирусом. Это лучшее из того, что может сделать администрация", - добавил глава American Energy Alliance.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести значительные пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется. Согласно сведениям агентства Reuters, на введении пошлин на импортную сырую нефть настаивали в преддверии состоявшейся 3 апреля встречи с Трампом руководители ряда крупнейших американских энергетических компаний.

Действие соглашения ОПЕК+, державшегося на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшего стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилось 31 марта 2020 года. Продлить его не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии коронавируса. 9 апреля в формате видеоконференции пройдет министерское совещание стран - участниц ОПЕК и не входящих в нее государств. На нем могут быть приняты решения о снижении добычи нефти для стабилизации цен на рынке.