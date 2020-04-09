ФРС США обнародовала программу помощи экономике объемом $2,3 трлн

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн. Они, в частности, включают программы кредитования малого и среднего бизнеса, а также помощь властям штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ФРС в четверг пошла на дополнительные меры, чтобы предоставить до $2,3 трлн помощи в качестве кредитов для поддержки экономики. Это финансирование поможет домохозяйствам и бизнесу любого размера, а также укрепит способность властей штатов предоставлять критически важные услуги во время пандемии", - говорится в сообщении ФРС.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.

В США, по последним данным, зафиксировано свыше 432 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли почти 15 тыс. человек, выздоровели почти 24 тыс. Большее количество летальных исходов (свыше 17,6 тыс.) зарегистрировано только в Италии.