США выступят на следующей неделе с объявлением насчет взносов в бюджет ВОЗ

Американское правительство выступит на следующей неделе с заявлением относительно взносов США в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы предоставляем им примерно 500 млн долларов в год. Мы на следующей неделе будем говорить об этой теме. Нам будет много чего сказать. Мы удержим это", - сказал американский лидер, комментируя деятельность ВОЗ. Он не пояснил, что именно означала его последняя фраза - намерение приостановить выплату взносов в бюджет ВОЗ или воздержаться на данном этапе от каких-либо объявлений на этот счет.

В последние дни глава администрации США несколько раз критиковал работу ВОЗ в условиях пандемии, вызванной новым коронавирусом. Трамп также грозил приостановить финансирование ВОЗ.