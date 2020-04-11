Власти США одобрили кредиты малому бизнесу на сумму $168 млрд

США 11 апреля 2020 10:07 (UTC+04:00)
Власти США одобрили кредиты малому бизнесу на сумму $168 млрд

Власти США одобрили кредиты 661 тыс. предприятий на сумму $168 млрд по программе поддержки малого бизнеса в условиях распространения нового коронавируса. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox Business, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас сейчас одобрены 661 тыс. кредитов, - указал он. - Правительство одобрило [кредиты] на $168 млрд". Кадлоу напомнил, что предприниматели будут освобождены от необходимости возвращать запрошенную ими сумму в случае, если средства будут потрачены на выплату зарплат их сотрудникам.

По словам Кадлоу, федеральные власти опасаются того, что выделенные на поддержку малого бизнеса средства закончатся к 17 апреля. "Поэтому мы хотели бы, чтобы Конгресс помог нам с выделением дополнительных $250 млрд", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Около $350 млрд направлено на кредиты малому бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или выплаты процентов по ипотечным кредитам и арендной платы.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 496 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 18 586 человек, выздоровели 28 790.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,5 млн человек, зафиксировано свыше 90 тыс. смертельных исходов.

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