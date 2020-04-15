США приостановили взносы в бюджет ВОЗ

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил во вторник на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии [данных] о распространении коронавируса, - сказал он. - Все знают, что произошло. Американские налогоплательщики вносили $400-500 млн в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил $40 млн".

"США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность. Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами, - заявил президент. - К счастью, я не прислушался к их [ВТО] рекомендациям и отложил перелеты, тем самым спас тысячи и тысячи жизней <...> Посмотрите на другие страны, в частности Европы, которые последовали рекомендациям ВОЗ и оставили границы открытыми".