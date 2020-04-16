Вашингтон все еще не исключает введения пошлин на импортную нефть

Власти Соединенных Штатов все еще могут ввести пошлины на импортируемую нефть, если мировые производители не будут выполнять взятые на себя обязательства по сокращению объемов добычи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

"Что касается пошлин, они продолжают находиться на рассмотрении", - приводит в среду его слова агентство Reuters. "Без сомнений, это то, что президент [США Дональд Трамп] рассматривал, но он последовательно говорил, что это рычаг [влияния], который, как ему кажется, ему не придется тянуть", - добавил Фэннон.

По его словам, Вашингтон будет внимательно следить за соблюдением странами обязательств по сокращению нефтедобычи. "Думаю, мы все будем за этим пристально и постоянно следить, взаимодействуя с нашими партнерами по всему миру, чтобы гарантировать, что мы уменьшили волатильность на рынке", - добавил он.

Еще до проведения встречи ОПЕК+ Трамп заявлял, что его страна готова ввести значительные пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на мировом энергетическом рынке не нормализуется.