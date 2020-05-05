Дональд Трамп считает, что цены на нефть и спрос на сырье растут

США 5 мая 2020 17:34 (UTC+04:00)
Дональд Трамп считает, что цены на нефть и спрос на сырье растут

Президент США Дональд Трамп считает, что цены на нефть растут, поскольку вновь появился спрос. Соответствующую запись глава Белого дома сделал во вторник в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Цены на нефть приятно растут, поскольку вновь начался спрос", - отметил Трамп, не приведя при этом никаких подробностей.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки. В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая с уровня 11 млн баррелей. Все остальные участники будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года.

Соглашение вступило в силу 1 мая.

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