Ученые нашли "всемогущий" антибиотик

Ученые из Принстонского университета в США нашли соединение, на основе которого можно создать "всемогущий" антибиотик, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

Как сообщает журнал Cell, используемое в антибиотике соединение сможет атаковать бактерии как изнутри, так и снаружи. Такой препарат может стать мощным оружием против грам-отрицательных бактерий, которые практически не поддаются воздействию из-за оболочки.

Кроме того, к данному виду антибиотику не привыкают бактерии, которые обычно быстро приспосабливаются и вырабатывают резистентность. В связи с этим новое соединение получило название "иррезистин".

"Это первый антибиотик, который без сопротивления воздействует и на грам-положительные и на грам-отрицательные бактерии", — говорят ученые.