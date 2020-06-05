Ученые нашли "всемогущий" антибиотик

США 5 июня 2020 03:48 (UTC+04:00)
Ученые нашли "всемогущий" антибиотик

Ученые из Принстонского университета в США нашли соединение, на основе которого можно создать "всемогущий" антибиотик, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

Как сообщает журнал Cell, используемое в антибиотике соединение сможет атаковать бактерии как изнутри, так и снаружи. Такой препарат может стать мощным оружием против грам-отрицательных бактерий, которые практически не поддаются воздействию из-за оболочки.

Кроме того, к данному виду антибиотику не привыкают бактерии, которые обычно быстро приспосабливаются и вырабатывают резистентность. В связи с этим новое соединение получило название "иррезистин".

"Это первый антибиотик, который без сопротивления воздействует и на грам-положительные и на грам-отрицательные бактерии", — говорят ученые.

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