Рухнула крыша: распределительный центр Amazon полыхает в Калифорнии

США 6 июня 2020 03:42 (UTC+04:00)
Рухнула крыша: распределительный центр Amazon полыхает в Калифорнии

Крупный пожар произошел в распределительном центре компании Amazon в городе Редлендс (штат Калифорния), передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает CNN, в результате пожара рухнули целые секции и крыша склада.

Отмечается, что в здании находилось около 100 сотрудников. Они смогли самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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