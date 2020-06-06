Рухнула крыша: распределительный центр Amazon полыхает в Калифорнии
Крупный пожар произошел в распределительном центре компании Amazon в городе Редлендс (штат Калифорния), передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Как сообщает CNN, в результате пожара рухнули целые секции и крыша склада.
Отмечается, что в здании находилось около 100 сотрудников. Они смогли самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.
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