Рухнула крыша: распределительный центр Amazon полыхает в Калифорнии

Крупный пожар произошел в распределительном центре компании Amazon в городе Редлендс (штат Калифорния), передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает CNN, в результате пожара рухнули целые секции и крыша склада.

Отмечается, что в здании находилось около 100 сотрудников. Они смогли самостоятельно эвакуироваться, никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.