Мэр Бостона урезал содержание полиции на $3 млн

Бюджет полиции американского города Бостон (штат Массачусетс) урезан на $3 млн в этом году и может быть сокращен на $12 млн в 2021 финансовом году (начинается 1 октября 2021 года). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, информировал в пятницу мэр Бостона Марти Уолш.

"Я сегодня хотел бы поговорить о расизме и равенстве. Мы знаем о неравноправии в нашей стране не понаслышке и каждый день стараемся уничтожать его в Бостоне. Мы поддержим почин за счет начального перевода $3 млн, предназначенных для оплаты сверхурочной службы полицейских Бостона, на решение проблем со здоровьем населения, порожденных расизмом", - сообщил в своем Twitter мэр.

Он предложил также сократить бюджет органов правопорядка Бостона в следующем финансовом году "на 20% или $12 млн". Уолш считает, что эти средства лучше потратить на здоровье и благосостояние жителей города.

Призывы урезать финансирование полиции часто звучат во время протестов, проходящих в США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Демократы в Конгрессе США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.