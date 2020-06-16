США могут сократить численность своих военнослужащих в ФРГ до 25 тыс. человек

Соединенные Штаты намерены сократить численность своего военного контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Германия не заплатит за их размещение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп во время круглого стола в Белом доме. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

"Германия, как вы знаете, <...> нарушает свои обязательства по платежам НАТО. Они должны НАТО миллиарды, и они это знают. Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят?", - отметил глава государства.

По данным агентства Reuters, президент заявил, что численность американских войск в ФРГ будет сокращена до 25 тыс., если Берлин не заплатит за их размещение. Сейчас в Германии размещены порядка 34,5 тыс. военнослужащих США.