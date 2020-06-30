Помпео пригрозил ответными действиями на угрозы КНР о визовых ограничениях для американцев

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов могут принять ответные меры на угрозы Китая о введении ограничений на выдачу виз официальным лицам США. Власти КНР объявили о своих намерениях после того, как Помпео анонсировал применение визовых санкций против ряда представителей КНР за действия в отношении Гонконга, пеердает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Угрозы Коммунистической партии Китая об ограничении [выдачи] виз для граждан США являются самым последним примером отказа Пекина взять на себя ответственность за нарушение своих обязательств перед народом Гонконга. Нас [ничего] не остановит от принятия ответных действий", - написал шеф американской дипломатии на своей странице в Twitter.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ранее в понедельник сообщил, что китайские власти примут необходимые меры в отношении официальных лиц США в ответ на санкции, которые недавно применил Вашингтон к чиновникам КНР в связи с "ущемлением автономии Гонконга". В частности, чиновник заявил о решении ввести визовые ограничения в отношении американских официальных лиц.

Трения из-за Гонконга

28 мая Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) приняло резолюцию о выработке законопроекта, касающегося обеспечения национальной безопасности в Гонконге. Предполагается, что благодаря новому юридическому акту власти Китая смогут оперативно пресекать действия радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года стали причиной множества беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике специального административного района. Главная задача - создать на его территории особый комитет, подотчетный центральному правительству. Одновременно гонконгская полиция и местное министерство юстиции учредят в своем составе особые подразделения.

В пятницу госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против ряда представителей КНР за действия в отношении Гонконга. По его словам, американский президент Дональд Трамп пообещал "наказать должностных лиц Коммунистической партии Китая, ответственных за выхолащивание свобод" этого специального административного района.

Как сообщила газета South China Morning Post, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган) во вторник принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.