Байден отказался от предвыборных митингов

Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден объявил, что до самых выборов в ноябре 2020 года не собирается проводить предвыборные митинги, чтобы защитить себя и избирателей от коронавируса, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я намерен прислушаться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это означает, что я не буду организовывать митинги", - сказал журналистам 77-летний экс-вице-президент США.

Также он выразил мнение, что нынешняя президентская кампания в США - "самая странная предвыборная кампания в новейшей истории".

Его будущий соперник на выборах - действующий президент Дональд Трамп - напротив, неоднократно выражал надежду на возобновление предвыборных митингов. Ранее в июне он даже провел один митинг в Оклахоме. Противники 74-летнего Трампа раскритиковали это решение, так как в тот момент в штате быстро росло число случаев заражения коронавирусом COVID-19.