В результате стрельбы в ночном клубе в США пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла утром в воскресенье в одном из ночных клубов американского штата Южная Каролина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление местной полиции.

По ее данным, инцидент произошел в клубе, находящемся в округе Гринвилл. Пострадавшие доставлены в больницы штата, детали об их состоянии не приводятся. Полиция проводит расследование деталей происшествия.