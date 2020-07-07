Экс-советник Стоун попросил Трампа о помиловании до начала отбытия наказания

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун обратился к главе государства с просьбой о помиловании до начала отбытия наказания за дачу ложных показаний. Об этом, как передает Trend со сылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на распространенное во вторник заявление Стоуна.

"Я хочу, чтобы президент знал о том, что я исчерпал все правовые средства и что только акт милосердия обеспечит правосудие в моем случае и спасет мне жизнь", - приводит агентство выдержку из заявления.

Федеральный суд столичного округа Колумбия предписал 67-летнему Стоуну к 14 июля явиться в бюро тюрем для отбытия наказания. Трамп ранее назвал процесс над Стоуном несправедливым.

Экс-советник президента США был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года и приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвиняли Стоуна в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.