Байден побеждает на первичных выборах в Пуэрто-Рико

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, заручившийся достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, побеждает на первичных выборах (праймериз) в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркивает газета, бывшего вице-президента поддерживают 67,8% участвовавших в голосовании жителей Пуэрто-Рико. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получает голоса 13,5% избирателей.

Обработка бюллетеней еще не завершена. По итогам первичных выборов в Пуэрто-Рико будут распределены голоса 51 делегата, которые на предстоящем в августе национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. Изначально праймериз в ассоциированном с США островном государстве должны были состояться 28 апреля, однако были перенесены на более поздний срок из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Байден, согласно последним оценкам The New York Times, заручился поддержкой 2 615 делегатов. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде демократов, претенденту необходимо получить голоса 1 991 делегата. Байден преодолел эту отметку 5 июня. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).