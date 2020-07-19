Twitter удалил размещенное Трампом видео после жалобы о нарушении авторских прав

Администрация социальной сети Twitter в субботу удалила видеозапись из публикации президента США Дональда Трампа после поступления жалобы о нарушении авторского права, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о записи помощника президента США Дэниэла Скавино, отвечающего за коммуникацию в социальных сетях, которую "ретвитнул" себе в аккаунт глава Белого дома.

По информации, видеоролик, созданный в качестве рекламы в рамках предвыборной кампании, сопровождала песня рок-группы Linkin Park. Администрация соцсети приняла решение об удалении видео после того, как получила обращение от американской музыкальной компании Machine Shop Entertainment, основанной участниками группы.

Видео пропало из ленты записей Трампа с пометкой о том, что контент был удален в ответ на обращение правообладателя.

"Мы реагируем на обоснованные жалобы, присылаемые нам владельцами авторских прав или их уполномоченными представителями", - приводит Reuters выдержки из заявления представителей Twitter.

Twitter неоднократно помечал сообщения Трампа как нарушающее правила, которые запрещают оправдание насилия. Таким образом соцсеть отреагировала на запись главы Белого дома о его намерении взять ситуацию в Миннеаполисе (штат Миннесота) в свои руки во время беспорядков, начавшихся там после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В конце июня газета Politico информировала о том, что администрации соцсетей Twitter и Facebook удалили видеозапись из публикации президента США после того, как владелец видео обратился с жалобой о нарушении авторских прав.

Трамп подписал в мае исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. По утверждению президента, социальные сети до подобного указа "могли делать все, что захочется".

Ранее Трамп публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.