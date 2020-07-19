В Чикаго за выходные в результате стрельбы погибли 7 человек
В Чикаго в результате стрельбы в разных районах города за последние двое суток были убиты 7 человек, ранены 43 жителя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в полицейских сводках города.
По данным местной полиции, в числе пострадавших находятся семь подростков. Среди них никто не погиб.
В числе погибших были шесть мужчин и одна женщина. Полиция занимается расследованиями указанных убийств. В настоящее время большая часть нападавших не задержаны и не установлены.
Неделей ранее в Чикаго за этот же период в результате стрельбы пострадали 64 человека, 13 из них погибли.
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