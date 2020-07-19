В Чикаго за выходные в результате стрельбы погибли 7 человек

США 19 июля 2020 20:48 (UTC+04:00)
В Чикаго за выходные в результате стрельбы погибли 7 человек

В Чикаго в результате стрельбы в разных районах города за последние двое суток были убиты 7 человек, ранены 43 жителя. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в полицейских сводках города.

По данным местной полиции, в числе пострадавших находятся семь подростков. Среди них никто не погиб.

В числе погибших были шесть мужчин и одна женщина. Полиция занимается расследованиями указанных убийств. В настоящее время большая часть нападавших не задержаны и не установлены.

Неделей ранее в Чикаго за этот же период в результате стрельбы пострадали 64 человека, 13 из них погибли.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Иран увеличил экспорт товаров в ОАЭ
Иран увеличил экспорт товаров в ОАЭ
Новый склад будет построен в иранском порту Астара
Новый склад будет построен в иранском порту Астара
Иран стремится к внедрению мер по упрощению процедур торговли с Россией
Иран стремится к внедрению мер по упрощению процедур торговли с Россией
Loading Bars
Лента новостей
"Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России по футболу Спорт 22:18
Азербайджанские артисты и дети: Добровольно в армию, всё во имя Родины и победы (ВИДЕО, ФОТО) Культура 21:56
В Армении приняли решение: Все русское - запретить Армения 21:42
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 21:30
Армения - лидер по суточному приросту инфицированных COVID-19 Южный Кавказ 21:26
Трамп заявил о неготовности признать любой итог выборов в США США 21:02
Все эти дни, находясь на грани жизни, я чувствовал искреннюю заботу Мехрибан Алиевой - Бахрам Багирзаде Политика 20:55
В Чикаго за выходные в результате стрельбы погибли 7 человек США 20:48
Ученые заявили, что через 5-10 млн лет в Эфиопии может образоваться новый океан В мире 20:33
Глава МИД Нигерии заразился коронавирусом Другие страны 20:17
Эльхан Алескеров: Инициатором провокации на границе был министр обороны Армении (ВИДЕО) Политика 20:06
В Кыргызстане зафиксировано 1 020 новых случаев заражения коронавирусом Кыргызстан 19:51
В Иллинойсе 12 человек пострадали при стрельбе США 19:39
Президенту пишут: Мы всегда рядом с Вами в борьбе во имя национальной государственности и территориальной целостности нашей страны Политика 19:30
Во Франции с 20 июля штраф за отсутствие маски в общественных местах составит €135 Европа 19:23
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 19.07.2020 Политика 19:00
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровело 517 человек Общество 18:48
Массовая акция в поддержку азербайджанского народа и армии прошла в Мюнхене (ФОТО) Общество 18:35
Российское издание: Пашинян пытается поставить Россию в неловкое положение Армения 18:26
В Испании расследуют организацию футбольного матча между заболевшими COVID-19 и здоровыми Европа 18:11
Грузия получила в подарок пожарную машину Renault Грузия 17:55
Президент FIA Тодт надеется, что Шумахер сможет в будущем появиться на публике Европа 17:22
Две ракеты разорвались рядом с посольством США в центре Багдада Арабские страны 17:06
Патриотический проект Уснии Мурватовой (ВИДЕО) Социум 16:50
В США за сутки коронавирусом заразились почти 64 тысячи человек США 16:41
Папа Римский Франциск обеспокоен обострением отношений между Арменией и Азербайджаном Азербайджан 16:26
Всемирно известные исполнители поддержали Азербайджан против армянской агрессии (ВИДЕО, ФОТО) Социум 16:17
Футболист "Реала" Азар назвал нынешний сезон худшим в карьере Спорт 15:49
В Гонконге впервые выявили более 100 случаев заражения коронавирусом за сутки Другие страны 15:31
МВД прокомментировало сообщения о задержании людей во время митинга в поддержку армии в Баку Общество 14:56
Число жертв коронавируса в Иране превысило 14 тысяч Иран 14:49
Генсек ООН: "Борьба с пандемией неравенства: Новый общественный договор для новой эпохи" В мире 14:22
Треть японцев выступает за отмену Олимпиады в Токио из-за пандемии Другие страны 13:53
Полиция Франции задержала выходца из Руанды по делу о пожаре в соборе Нанта Европа 13:37
Меркель не исключила, что третий раунд саммита ЕС может закончиться безрезультатно Европа 13:21
В Индии за сутки коронавирусом заразились почти 39 тысяч человек Другие страны 13:08
В России за сутки выявили 6 109 заразившихся коронавирусом Россия 12:52
Завтра в Азербайджане до 37 градусов тепла Общество 12:37
Азербайджанская диаспора в России обратилась в ООН и ОБСЕ в знак протеста армянской агрессии Политика 12:16
Больше 65% японцев требуют ввести режим ЧС Другие страны 12:01
Роналду не попал в топ-три рейтинга лучших футболистов в истории Спорт 11:54
Twitter удалил размещенное Трампом видео после жалобы о нарушении авторских прав США 11:40
В Сирии проходят парламентские выборы Арабские страны 11:24
В Иерусалиме началось второе судебное заседание по делам против Нетаньяху Израиль 11:09
Координационное бюро Движения неприсоединения приняло коммюнике о провокации Армении Политика 10:48
Число заразившихся коронавирусрм в Узбекистане увеличилось до 16 429 человек Узбекистан 10:27
Подразделения ВС Армении в течение суток 70 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:11
Ученые научились распознавать ответственные за адаптацию клетки головного мозга Интересное 09:39
Лондон обратился к Японии за помощью в создании сети 5G без участия Huawei ИКТ 09:18
В Баку арестованы провокаторы, ворвавшиеся в здание Милли Меджлиса (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 09:00
Канье Уэст объявил о первом мероприятии своей президентской кампании США 08:52
Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии В мире 08:37
Минсвязи Азербайджана о необходимых мерах кибербезопасности ИКТ 08:30
В национальном парке Канады перевернулся автобус Другие страны 08:02
Датский концерн Danfoss профинансирует обучение инженеров в Грузии Грузия 07:43
1636 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 07:25
В Китае за сутки выявили почти 60 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 07:00
Министр торговли США попал в больницу США 06:30
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч В мире 05:32
Министры финансов G20 рассмотрят продление моратория на выплату долга беднейших стран Европа 05:20
Трамп на время заменит очные митинги на телеконференции со сторонниками США 04:16
Гутерриш заявил, что 26 человек владеют половиной всех богатств планеты В мире 02:54
Лидеры ЕС вновь не смогли достичь соглашения по бюджету Европа 02:22
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Россия 01:55
"Арсенал" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в финал Кубка Англии по футболу Спорт 01:27
В Турции произошло землетрясение Турция 01:13
В Великобритании выделили шесть форм COVID-19 Европа 00:54
Страны G20 пообещали сделать все возможное для борьбы с пандемией и спасения рабочих мест В мире 00:18
В мире за сутки выявили более 259 тысяч случаев заражения коронавирусом В мире 18 июля 23:58
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 200 тысяч Турция 18 июля 23:38
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 18 июля 23:35
Грузинские пограничники получили новое оборудование для проверки документов Грузия 18 июля 23:14
На замминистра внутренней безопасности Сомали совершили покушение Другие страны 18 июля 23:01
Культурное сотрудничество стран-членов ОЭС развиваются с Ираном Иран 18 июля 22:50
Две бомбы взорвались в Дамаске возле мечети, один человек погиб Арабские страны 18 июля 22:24
В Турции началось строительство завода по производству первого отечественного автомобиля Турция 18 июля 22:04
Пожар в кафедральном соборе Нанта потушили Европа 18 июля 21:42
Международный центр Низами Гянджеви: Мы решительно осуждаем нападение на гражданские объекты Азербайджана вдоль границы с Арменией Политика 18 июля 21:08
Два солдата погибли при атаке неизвестных в Колумбии Другие страны 18 июля 21:00
Трамп распорядился приспустить флаги в память о конгрессмене Джоне Льюисе США 18 июля 20:42
Баку непреклонен: пора спасать ОБСЕ Политика 18 июля 20:19
В Киеве прошел многолюдный митинг в знак протеста против провокации армян и поддержки азербайджанской армии (ФОТО) Политика 18 июля 20:05
В Вене прошла акция в знак протеста военным провокациям Армении (ВИДЕО) Политика 18 июля 20:03
В Азербайджане определились победители международного виртуального конкурса ART OLIMPIA (ФОТО) Культура 18 июля 19:49
Германия выделит бедным странам кредитов на €3 млрд в рамках программы МВФ Европа 18 июля 19:45
Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане увеличилось на 172 человек Узбекистан 18 июля 19:24
В Баку продезинфицированы 546 улиц (ФОТО) Общество 18 июля 19:00
Генсек ООН инициировал "Новый глобальный договор" для более справедливого мироустройства В мире 18 июля 18:43
Три человека погибли при обрушении здания в Пакистане Другие страны 18 июля 18:34
В Будапеште прошел массовый митинг против армянской агрессии (ФОТО) Политика 18 июля 18:31
В Азербайджане за сутки зафиксировано рекордное число выздоровевших от коронавируса Общество 18 июля 18:25
В Тбилиси прошла акция в поддержку армии Азербайджана (ФОТО) Политика 18 июля 18:14
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву Политика 18 июля 17:45
Азербайджанцы Латвии провели акцию протеста против военных провокаций Армении (ФОТО) Политика 18 июля 17:42
Решением Кабмина Азербайджана переименован Центр профобучения в Сумгайыте Общество 18 июля 17:16
Глава Тринидада и Тобаго поздравила Президента Ильхама Алиева Политика 18 июля 17:13
Перед посольством Армении в Берлине прошла масштабная акция протеста (ФОТО) Политика 18 июля 17:12
Центробанк Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg Финансы 18 июля 16:49
Председатель Клуба друзей Азербайджана в Европарламенте призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры Политика 18 июля 16:41
Депутаты Милли Меджлиса посетили могилы генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева (ФОТО) Политика 18 июля 16:35
Все новости