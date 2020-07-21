В США SpaceX успешно вернула на Землю две половины обтекателя и ступень ракеты Falcon 9

США 21 июля 2020 11:44 (UTC+04:00)
В США SpaceX успешно вернула на Землю две половины обтекателя и ступень ракеты Falcon 9

Специалистам американской компании SpaceX в понедельник после запуска ракеты Falcon 9 с южнокорейским спутником удалось успешно осуществить спуск двух половин головного обтекателя носителя в сетки, установленные на специальных судах, а также вернуть на Землю первую ступень. Об этом сообщил в Twitter глава фирмы Илон Маск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обе половины обтекателя пойманы из космоса кораблями SpaceX", - написал он. "Отличная работа, команда SpaceX", - добавил предприниматель. Он подчеркнул важность повторного применения элементов носителя.

Как отмечают американские отраслевые порталы TechCrunch и CNET, это первый раз, когда специалистам SpaceX удалось "поймать" сразу обе половины в сети. Они установлены на судах Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантическом океане. Как констатируют порталы, ранее компания не раз осуществляла спуск одной из двух половин обтекателя на парашютах в сетку. Кроме того, удавалось достать данный элемент из воды и применить повторно.

Как сообщили в SpaceX, первая ступень Falcon 9 была использована для запуска корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту к Международной космической станции. Специалисты компании в понедельник снова вернули на Землю данный элемент носителя для повторного применения. Первая ступень была спущена на специальную дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане около побережья Флориды.

Запуск в понедельник был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) для вывода на орбиту спутника связи для нужд военных Южной Кореи. В компании сообщили, что данная операция была осуществлена успешно. Спутник выведен на заданную орбиту. Ранее ожидалось, что старт состоится 14 июля. Специалисты компании за день до запуска отложили эту операцию. Они заявили, что необходимо провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9.

Компания не приводит какой-либо информации относительно Anasis-II. По данным портала Spaceflight, аппарат предназначен для обеспечения защищенной и устойчивой к помехам связи для военных Южной Кореи. Портал отмечает, что это первый южнокорейский спутник такого типа. Аппарат был создан при участии компаний Lockheed Martin и Airbus Group.

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