США пригрозили санкциями командующему Ливийской национальной армией Хафтару

США 26 июля 2020 22:42 (UTC+04:00)
США пригрозили санкциями командующему Ливийской национальной армией Хафтару

Власти США сообщили командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару о том, что могут ввести санкции против него, поскольку он якобы препятствует поставкам нефти из этой североафриканской страны. С таким утверждением, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступила в воскресенье электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По словам источников издания из числа американских официальных лиц, указанную информацию передали Хафтару представители Госдепартамента США, когда именно, не разъясняется. Вашингтон "угрожал Хафтару санкциями из-за его отказа возобновить экспорт нефти", говорится в материале.

В материале уточняется, что официальные лица США считают позицию Хафтара "нелепой и бескомпромиссной". В Вашингтоне уверены, что угроза санкций может повлиять на командующего ЛНА, поскольку у него якобы имеется собственность в США. Как утверждается в материале, речь идет о находящихся в штате Вирджиния ранчо стоимостью $185 тыс. и жилье, которое стоит $364 тыс. В публикации отмечается, что у Хафтара есть американское гражданство, он ранее имел связи с ЦРУ.

Как констатирует газета, официальные лица США утверждают, что Хафтар при поддержке иностранных наемников удерживает контроль над крупнейшим в Ливии нефтяным месторождением Эш-Шарара и портом, играющим ключевую роль с точки зрения поставок углеводородов из Ливии.

В материале приводится комментарий представителя Госдепартамента США. Она отметила, что Вашингтон призывает все стороны в Ливии "отвергнуть попытки милитаризации энергетического сектора, раздела экономических институтов страны и подчинения важнейшей инфраструктуры иностранным интересам".

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