США намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана к маю 2021 года

Соединенные Штаты намерены окончательно вывести свои войска из Афганистана в мае следующего года в рамках заключенного ранее мирного соглашения с радикальным движением "Талибан". Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы заключили соглашение [с талибами]. Мы достигнем нуля [по дислоцированным в Афганистане военнослужащим США], мы выведем свои силы оттуда. Я думаю, что это будет май следующего года", - отметил шеф американской дипломатии, отвечая на вопрос сенаторов о выводе американских военнослужащих из центральноазиатской республики.

"На данный момент мы сократили численность своих сил примерно наполовину по сравнению с недавним пиком [их численности]. Мы на пути к еще большему сокращению [своих войск в этой стране]", - отметил госсекретарь.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что США "приступили к процессу мирного урегулирования и примирения" в Афганистане. Он выразил надежду на полноценное проведение межафганского диалога.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.