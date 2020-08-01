Апелляционный суд в США отменил смертную казнь организатору теракта на Бостонском марафоне

Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, который в июне 2015 года был приговорен к данной мере наказания за организацию теракта на Бостонском марафоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствует постановление, поступившее в пятницу в базу суда.

Согласно документу, "приговор Джохару Царнаеву к смертной казни по 4, 5, 9, 10 и 14 пунктам обвинения отменен". Федеральный суд должен заново решить, к какому наказанию приговорят Царнаева по этим пунктам.

5 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.

В апреле 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. В декабре 2018 года приговор был обжалован. По словам защиты, решение судьи не переносить слушания по данному делу из Бостона в другой город, как того требовали адвокаты, лишило Царнаева права на честный и справедливый процесс. По версии защитников, члены бостонского жюри присяжных не могли быть полностью объективны, так как речь шла об их городе.