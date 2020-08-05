Власти США выясняют обстоятельства взрыва в Бейруте
Вашингтон все еще собирает данные о мощном взрыве в Бейруте, Вашингтон готов оказать ливанским властям содействие. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил руководитель военного ведомства США Марк Эспер, выступая в среду на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.
"Все еще получаем информацию о том, что произошло", - сказал глава Пентагона.
"Большинство считает, что это было случайностью, как и сообщалось", - добавил он, не уточнив, кто именно придерживается такого мнения.
По словам Эспера, США готовы оказать "любую возможную помощь".
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