Власти США выясняют обстоятельства взрыва в Бейруте

Вашингтон все еще собирает данные о мощном взрыве в Бейруте, Вашингтон готов оказать ливанским властям содействие. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил руководитель военного ведомства США Марк Эспер, выступая в среду на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"Все еще получаем информацию о том, что произошло", - сказал глава Пентагона.

"Большинство считает, что это было случайностью, как и сообщалось", - добавил он, не уточнив, кто именно придерживается такого мнения.

По словам Эспера, США готовы оказать "любую возможную помощь".