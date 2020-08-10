Продажи iPhone могут рухнуть на 30% из-за удаления WeChat

США 10 августа 2020 17:11 (UTC+04:00)
Продажи iPhone могут рухнуть на 30% из-за удаления WeChat

Американской корпорации Apple грозит падение прибыли от продаж смартфонов на 25-30% в случае, если с iPhone компания удалит приложение WeChat из App Store по всему миру, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Такое заявление сделал известный эксперт рынка гаджетов Минг-Чи Куо.

По его прогнозам, приложение WeChat используется пользователями на территории Китая не только для общения, но и для оплаты покупок, проезда, а также других ежедневных нужд.

В настоящее время не известно, как Apple отреагирует на указ Госдепартамента США об удалении WeChat из App Store. В случае, если компания уберет его из своего виртуального магазина, оно станет недоступно пользователям по всему миру. Это может привести к падению продаж телефонов iPhone на 25-30%, прогнозирует аналитик.

При этом издание MacRumors пишет, что есть и альтернативная перспектива. Apple может удалить приложение WeChat только из американского App Store. Тогда падение продаж составит 3-6%.

Аналитик Минг-Чи Куо советует пока не инвестировать деньги в компании, которые попадают в цепочку поставок Apple. В частности, следует быть поаккуратнее с вложениями в LG Innotek и Genius Electronic Optical.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой WeChat". Документ запрещает "любые транзакции c Tencent, связанные с WeChat", которые будут осуществлены позднее, чем через 45 дней после подписания указа.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Баку завершается строительство новой транспортной развязки на улице Юсифа Сафарова (ФОТО)
В Баку завершается строительство новой транспортной развязки на улице Юсифа Сафарова (ФОТО)
В Туркменистане завершается ремонт на 33 производственных объектах
В Туркменистане завершается ремонт на 33 производственных объектах
В Лебапском регионе Туркменистана завершается строительство предприятия по производству керамических кирпичей
В Лебапском регионе Туркменистана завершается строительство предприятия по производству керамических кирпичей
Loading Bars
Лента новостей
Naxçıvan Bank увеличил активы Финансы 17:22
За последние 18 месяцев охват сети LTE Azercell увеличился на 85% ИКТ 17:17
Naxçıvan Bank удвоил депозиты в инвалюте Финансы 17:15
Продажи iPhone могут рухнуть на 30% из-за удаления WeChat США 17:11
Истребители ВВС Азербайджана и Турции выполнили учебно-тренировочные полёты (ФОТО) Политика 17:09
Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко Политика 17:06
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели еще 278 человек Общество 17:04
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт Эсенбога в Анкаре Турция 17:01
Скончался "азербайджанский Шаляпин" Эльдар Алиев Социум 16:57
Названа дата проведения футбольного матча "Карабах" - "Силекс" Общество 16:55
ВОЗ просит у мирового сообщества $76 млн на оказание помощи Ливану Европа 16:53
На пляжах Сабаилского района Баку проводятся контрольно-профилактические мероприятия (ФОТО) Общество 16:50
Нидерланды предлагают производителям Узбекистана технологию «вертикального фермерства» Узбекистан 16:49
Правительство Грузии будет оплачивать коммунальные услуги населению в течение 4 месяцев Грузия 16:46
"Энуэмент" из Азербайджана взял Гран-при Национальной премии Санкт-Петербурга (ВИДЕО/ФОТО) Культура 16:41
Доходы Грузинской железной дороги выросли впервые за 6 лет Грузия 16:40
В Госслужбе автомобильного транспорта Азербайджана новое кадровое назначение Общество 16:37
С начала года швейная фабрика Туркменистана выпустила крупную партию продукции Бизнес 16:37
Baker Hughes провел работы по интенсификации притока на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 16:30
В Азербайджане к административной ответственности привлечены 244 участника движения - дорожная полиция Общество 16:28
Большинство нефтяного оборудования в Иране отечественного производства - министр Энергетика 16:24
Компания Gazelli Group продолжает помогать малоимущим семьям в Азербайджане (ВИДЕО) Общество 16:19
В МИД Туркменистана обсуждены вопросы углубления взаимодействия с ВОЗ Туркменистан 16:17
ВОЗ не считает коронавирус сезонным заболеванием Европа 16:15
Названо общее количество сделок на бирже Туркменистана за июль Бизнес 16:12
Урбанизация все еще остается актуальным вопросом в Азербайджане - специалист Общество 16:07
Новые вызовы для азербайджанской диаспоры в России Политика 16:02
ВОЗ прогнозирует, что число заразившихся коронавирусом на этой неделе достигнет 20 млн Европа 15:54
В Азербайджане возобновилась деятельность непродовольственных магазинов (ФОТО) Экономика 15:53
Мугам и африканские ритмы - "Ən" Севды Алекперзаде (ВИДЕО) Культура 15:39
Baku Network: Нападение в Грузии актуализирует создание союза Баку и Тбилиси против Еревана Политика 15:23
Принята программа развития Сохского района Узбекистана в 2020—2021 годах Узбекистан 14:59
В Туркменистане внесены изменения в правила организации авиарейсов Транспорт 14:58
Впервые в Азербайджане - турнир нового формата для поклонников Dota 2 Интересное 14:58
ISO о сотрудничестве с Туркменистаном Бизнес 14:54
Обучение устаревшим и бесполезным специальностям в Азербайджане будет прекращено - директор Госагентства Общество 14:49
Въезд азербайджанских перевозчиков в Грузию и Турцию возобновлен (ФОТО) Транспорт 14:48
В Туркменистане продолжают внедрять систему электронного документооборота Туркменистан 14:45
Хогланд: «Южный газовый коридор» - очень важное достижение для энергетической безопасности Европы Экономика 14:40
Huawei остается без процессоров Kirin из-за санкций США США 14:39
В Азербайджане разрабатывается карта занятости Общество 14:34
В Азербайджане начался прием документов в учебные заведения по профобразованию Общество 14:34
Крупнейший энергетический госхолдинг Казахстана наращивает операционную эффективность Бизнес 14:32
Минздрав Ирана обнародовал последние данные о ситуации с коронавирусом в стране Общество 14:29
В Туркменистане увеличился объем производства шелка Бизнес 14:23
Хогланд прокомментировал Trend искажение его высказывания армянской службой «Голоса Америки» Нагорно-карабахский конфликт 14:21
Президент Ильхам Алиев позвонил белорусскому коллеге Политика 14:13
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:10
Данные по пассажироперевозкам в новом аэропорту Стамбула за январь-июль 2020 года Турция 14:07
Объем перевалки грузов через турецкий порт Бандырма превысил 2 миллиона тонн Турция 14:07
Жителей Шанхая предупредили об опасности заражения лихорадкой денге Другие страны 14:06
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Бартин за шесть месяцев 2020 года Турция 14:06
Объем перевалки грузов из Ливии через порты Турции превысил 1,7 миллиона тонн Турция 13:54
Завтра в Азербайджане будет до 35 градусов тепла Общество 13:54
Оглашены объемы перевалки грузов за январь-июнь через порт BOTAŞ Турция 13:50
В рамках плана приема по профобразованию в Азербайджане выделены более 18 тыс. мест Общество 13:46
Объем перевалки грузов из Китая через порты Турции превысил 2 миллиона тонн Турция 13:45
В Дашогузском регионе Туркменистана начался сбор урожая бахчевых Бизнес 13:42
В Азербайджане 14 августа стартуют тестовые экзамены по приему учителей на работу Общество 13:36
В Испании из-за удара молнии по резервуару с топливом начался пожар (ФОТО) Европа 13:35
Цены на азербайджанскую нефть 3-10 августа значительно возросли (ОБЗОР) Финансы 13:32
В рамках TRACECA большинство грузов через Азербайджан перевезено автомобилями Транспорт 13:30
Забота Президента о семьях шехидов и инвалидах войны всегда была на высоком уровне - депутат Политика 13:23
Минсельхоз Казахстана обозначил перспективные для германских инвесторов отрасли Казахстан 13:23
Уголовное дело в связи с незаконными действиями должностного лица ИВ Ширвана направлено в суд Общество 13:19
«Узбекнефтегаз»: Председатель правления изучил состояние проводимой работы по увеличению объемов добычи природного газа в Бухаре Узбекистан 13:18
За сутки в Грузии выявлено 25 новых случаев коронавируса Грузия 13:14
Депутат: Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга может полностью освободить национальную экономику от нефтяной зависимости Политика 13:13
Минфин отчитался о росте налоговых поступлений на фоне пандемии Узбекистан 13:13
Предложение значительно превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 13:10
Великобритания и Россия закупили в Туркменистане полипропилен и дизельное топливо Туркменистан 13:07
Оглашены объемы перевалки грузов за январь-июнь через порт Стамбул Турция 13:04
Оглашены объемы перевалки грузов за январь-июнь через турецкий порт Измир Турция 13:04
СП SOCAR-Petrofac заключило контракт с BP Azerbaijan Энергетика 13:03
БТА подготовило предложение по организации дорожных полос для пассажирских автобусов в Баку Общество 12:57
Армяне Ливана не вправе говорить от имени всех ливанцев - историк Турция 12:57
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Самсун Турция 12:46
Представители Азербайджана участвуют во всероссийском онлайн-марафоне Культура 12:45
Экс-замначальника ГПС Азербайджана отпущен под домашний арест Общество 12:42
Скончался генерал-лейтенант азербайджанской армии Общество 12:14
Биржи Европы растут на фоне ожиданий по мерам стимулирования в США США 12:09
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Трабзон Турция 12:09
Для жителей товузского села Агдам организован бесплатный выездной медосмотр (ФОТО) Общество 12:07
На мировых рынках сократился спрос на турецкие кожаные изделия Турция 12:06
Общественный совет Казахстана разрабатывает антикризисную программу по поддержке предпринимательства Казахстан 12:03
Экономическое сотрудничество Казахстана и Израиля и борьбу с коронавирусом обсудили в Тель-Авиве Казахстан 11:57
В Израиле прошел марш-митинг в поддержку азербайджанской армии Общество 11:41
Иранский министр о необходимости ремонта грузовых автомобилей в стране Бизнес 11:37
В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения коронавирусом Россия 11:34
Обнародованы объемы перевалки LPG через порты Турции в январе-июне 2020 года Турция 11:31
В Азербайджане выросло ипотечное кредитование по гослинии Финансы 11:31
В Азербайджане в этом году условно-досрочно освобождены свыше 1250 заключенных Общество 11:21
По предварительным данным ЦИК Беларуси, Лукашенко лидирует на президентских выборах с 80,23% голосов - Арзу Нагиев Политика 11:08
Музыка мира - азербайджанская этно-джаз группа в России Культура 10:59
"Израильская авиационная промышленность" отчиталась о рекордных продажах Израиль 10:48
Кабмин Азербайджана внес изменения в классификацию специальностей магистратуры Общество 10:42
Singapore Airlines отправила в отпуска без оплаты четверть сотрудников Другие страны 10:35
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 10:30
Заболевших COVID-19 в Узбекистане превысило 30,6 тысячи Узбекистан 10:29
Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси с 80,23% Европа 10:29
Все новости