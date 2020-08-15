В США заявили, что не удивлены итогами голосования в СБ ООН по Ирану

Вашингтон не удивлен провалом в Совете Безопасности ООН проекта резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Соответствующее заявление сделал в пятницу в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это вызывает сожаление, но не удивление", - констатировал О'Брайен в ответ на просьбу ведущей прокомментировать провал американской инициативы в СБ ООН. Помощник Трампа при этом отметил, что Вашингтон "считает немыслимой" перспективу того, что "Иран получит возможность приобретать вооружения у России и Китая". "Но для стран, которые до сих пор придерживаются СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС), это было лишь частью сделки, которую они подписывали", - подчеркнул он.

"У нас есть и другие инструменты, - отметил О'Брайен. - Мы примем ряд жестких мер в ООН. Думаю, что нельзя исключать возвращения санкций [в отношении Ирана]". "Сегодня мы потерпели поражение, но ничего еще окончательно не решено", - заключил он.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран согласно условиям ядерной сделки истекает 18 октября 2020 года.

В своем проекте резолюции США предлагали продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана "пока Совет Безопасности не примет обратное решение". Голосование проходило в письменном режиме из-за ограничений, введенных в штаб-квартире ООН для борьбы с распространением коронавируса. Американский документ не был принят, так как большинство стран при голосовании воздержались, а Россия и Китай выступили против.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял об отсутствии объективных оснований для обсуждения в Совбезе продления оружейного эмбарго в отношении Ирана. Применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это.