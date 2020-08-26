США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности

Соединенные Штаты намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности. Об этом заявил в речи перед участниками предвыборного общенационального съезда правящей Республиканской партии госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступление транслировалось в записи во вторник вечером. Записано оно было в Иерусалиме, в котором глава внешнеполитического ведомства США находился в понедельник в рамках ближневосточного турне.

"Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты, дабы сдерживать российскую агрессию", - заявил Помпео, имея в виду российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли в августе минувшего года.