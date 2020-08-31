В Миннесоте произошла стрельба
По меньшей мере один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в воскресенье в городе Бруклин-Парк (штат Миннесота).
Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел в одном из жилых комплексов города.
Полиция ведет поиски подозреваемого.
Лента новостей
Рухани: Необходимо принять необходимые меры для подготовки и тестирования препарата от коронавируса в стране
Открытие Турцией газового месторождения в Черном море будет иметь далеко идущие последствия для будущего импорта