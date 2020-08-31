В Миннесоте произошла стрельба

По меньшей мере один человек погиб, двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в воскресенье в городе Бруклин-Парк (штат Миннесота).

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в одном из жилых комплексов города.

Полиция ведет поиски подозреваемого.