SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

США 3 сентября 2020 18:06 (UTC+04:00)
SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с двенадцатой по счету группировкой микроспутников Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 08:46 по времени восточного побережья США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила компания, первая ступень ракеты-носителя использована повторно. Спутники выведут на орбиту на высоте 550 км от Земли.

Через 8 минут 48 секунд после старта первая ступень ракеты-носителя совершила спуск на платформу Of Course I Still Love You, находившуюся в Атлантическом океане в 350 милях к северо-востоку от побережья Флориды.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступом в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink. Последняя, 11-я была запущена 18 августа.

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