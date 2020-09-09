Трамп: США стоит присутствовать на Ближнем Востоке только при желании защитить Израиль

Президент США Дональд Трамп считает, что единственным поводом для присутствия США на Ближнем Востоке может быть только желание защитить Израиль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступая во вторник перед сторонниками в штате Северная Каролина, Трамп затронул тему энергетической независимости США. По мнению американского лидера, в случае победы на предстоящих президентских выборах демократа Джозефа Байдена, США придется "закупать энергоресурсы у иностранных [государств], загрязняющих окружающую среду". "Мы не хотим покупать энергоресурсы, мы делали это в течение долгого времени, в течение десятилетий. <...> Мне нравится быть энергетически независимыми", - заявил глава Белого дома.

"Пока я президент, Америка останется производителем нефти и природного газа номер один в мире, мы останемся энергетически независимыми. <...> Дело в том, что у нас нет необходимости находиться на Ближнем Востоке, кроме как в том случае, если мы хотим защитить Израиль, мы очень хорошо относимся к Израилю. <...> Было время, когда мы отчаянно в этом нуждались, но нам больше не нужно это. У нас [есть] больше, чем делают они. После лет восстановления других стран, мы наконец строим нашу страну. Америка на первом месте, - продолжил Трамп.