Facebook будет предоставлять пользователям информацию об изменении климата

Компания Facebook объявила о создании платформы, где пользователи могут получить "актуальную и основанную на фактах" информацию об изменении климата, передает Trend со ссылкой на Прайм.

"Один из главных уроков, который мы извлекли из пандемии COVID-19, заключается в том, насколько широки возможности Facebook в предоставлении людям достоверных, экспертных советов и информации во время глобального кризиса. Теперь мы применяем аналогичный подход к климатическому кризису, запуская информационный центр климатологии на Facebook, чтобы люди могли получить актуальную и соответствующую фактам информацию о климате", — говорится в пресс-релизе Facebook.

Как сообщается, информационный центр климатологии представляет собой специальное пространство на Facebook, где собраны данные ведущих климатических организаций и информация о практических шагах, которые люди могут применять в повседневной жизни "для борьбы с изменением климата".

В частности, в центре будут представлены данные и статистика, предоставленные Межправительственной группой экспертов по изменению климата при ООН (IPCC), Национальным управлением океанических и атмосферных исследований при министерстве торговли США (NOAA), Всемирной метеорологической организацией (WMO) и другими ведомствами и организациями.

Работа центра будет запущена во Франции, Германии, Великобритании и США, позже он заработает в других странах, сообщается в пресс-релизе.