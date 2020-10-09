Трамп обвинил Байдена в отсутствии плана по борьбе с коронавирусом

Американский лидер Дональд Трамп обвинил кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в отсутствии плана по борьбе с коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Его борьба со свиным гриппом H1N1 была катастрофичной. Он понятия не имел, о чем говорил начальник его собственного штаба. Если бы Байден был главным, возможно, 2,2 миллиона человек умерли бы от этой [коронавирусной инфекции] гораздо более смертельной болезни!» - заявил глава Белого дома.

Штаб Трампа согласился перенести следующий раунд дебатов с Байденом на 22 октября. Отмечается, что третий раунд дебатов предлагалось провести за пять дней до выборов - 29 октября, но на этот раз отказался уже Байден. Взамен запланированного на 15 октября мероприятия Байден будет отвечать на вопросы избирателей, а Трамп проведет митинг.