Google могут вынудить продать Chrome и часть рекламного бизнеса

Американский интернет-гигант Google может потерять браузер Chrome и часть своего рекламного бизнеса. Как пишет Politico, этот вопрос рассматривают Министерство юстиции США и генеральная прокуратура страны, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Эта повестка — следствие итогов антимонопольного расследования Конгресса США против четырех IT-гигантов: Amazon, Apple, Facebook и Google.

Ранее Конгресс опубликовал рекомендации по итогам расследования против перечисленных компаний. Это документ в 450 страниц выводов, которые были сделаны на основе слушаний, интервью и изучения порядка 1,3 миллиона документов.

Ожидается, что Минюст проведет официальные слушанию по вопросу претензий к Google в течение нескольких недель. Олавной причиной, из-за которой компанию могут обязать продать Chrome и рекламный бизнес, называется отказ Google от поддержки сторонних cookie-файлов в браузере, а также автоматизированная платформа для закупки рекламного инструмента DoubleClickBidManager (она полностью интегрирована со всеми продуктами GoogleAnalytics 360 Suite).

Также в отчете Конгресса говорится о том, что на долю Google Chrome на территории Соединенных Штатов приходится 81% запросов на компьютерах и 94% на мобильных устройствах.

Корпорация держит под контролем 37,2% рынка онлайн-рекламы. Выручка за 2019 год составляла около $130 миллиардов.

Google обвиняют в продвижении собственных продуктов. Дело в том, что именно они находятся на первых строчках в результатах поискового запроса. Это подавляет конкурентов.

Еще сильнее укрепить позиции компании может покупка облачного бизнеса и возможная покупка Fitbit.