Компания Walt Disney объявила о реорганизации, в рамках которой подразделения, отвечающие за создание и распределение контента, отделились друг от друга, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отделение процесса создания продукта от его распространения позволит нам быть эффективнее и гибче в производстве контента, который хотят получать потребители, в том виде, в котором они предпочитают его потреблять", - приводятся в опубликованном на сайте компании заявлении слова ее руководителя Боба Чапека.

В результате появился специальный отдел, ответственный за монетизацию продукции компании. Он же будет контролировать работу стриминговых сервисов Disney.

Непосредственно созданием продукции будут заниматься три основных подразделения. Так называемый киностудийный отдел будет специализироваться на производстве контента для показа в кинотеатрах и на базе стриминговых сервисов компании, включая Disney+. Спортивное ответвление сконцентрируется на работе принадлежащего Walt Disney тематического канала ESPN, а также выпуске спортивных материалов на платформах телекомпании ABC. Развлекательное подразделение будет создавать продукт для телевизионных каналов ABC News, Disney Channel, National Geographic и других.

Преобразования вступили в силу в момент выхода заявления.

Отмечается, что в рамках новой структуры акцент будет сделан на деятельности стриминговых платформ. Чапек в эфире телеканала CNBC подчеркнул, что мера не является прямой реакцией на ситуацию с пандемией коронавируса. "Я бы сказал, что коронавирус ускорил темп этого перехода, но сам переход произошел бы в любом случае", - сказал он.