В Белом доме считают, что статистика подтверждает быстрое восстановление экономики США

Многие показатели подтверждают, что американская экономика быстро восстанавливается от ущерба, нанесенного пандемией нового коронавируса. Об этом заявил в среду глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркнул помощник президента США Дональда Трампа, в стране зафиксирован "быстрый рост числа поступающих заявок на открытие нового бизнеса". По словам Кадлоу, статистика, которую готовят американские власти, "ясно свидетельствует" о том, что экономика выходит из спада "по V-образной траектории".

"Имеет место бум на рынке жилья", - отметил Кадлоу. По его словам, в США зафиксирован резкий рост спроса на автомобили. Кроме того, наблюдается "бум в сфере обрабатывающей промышленности", отметил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,89 млн случаев заражения новым коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 216,5 тыс. человек. По двум этим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.