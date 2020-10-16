Помпео обвинил Пекин в стремлении разрушить американский образ жизни

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Китай стремится разрушить американский образ жизни и подорвать американскую демократию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Коммунистическая партия Китая бросает особый вызов США, - заявил он в четверг в интервью радиопрограмме Paul Smith Show в Детройте (штат Мичиган). - Это страна, которая под руководством [председателя КНР] Си Цзиньпина желает, откровенно говоря, разрушить наш образ жизни, ту демократию, на которую мы полагаемся, все то, чем так дорожат жители штата Мичиган. На протяжении длительного времени мы позволяли им действовать несправедливо по отношению к нам".

"[Президент США Дональд Трамп] дал распоряжение выработать перечень ответных мер, в соответствии с которыми к нам бы относились справедливо, и чтобы мы исходили из того, что нас не будут обманывать, и что мы не позволим им похищать нашу интеллектуальную собственность", - указал Помпео. "Мы добились прогресса, но еще многое предстоит сделать. - добавил он. - Прошло 40 лет с того времени, когда президенты США были готовы защищать американцев и американскую промышленность, и мы полны решимости действовать таким образом".

"У нас будет транспортное сообщение с Китаем, - добавил госсекретарь, отвечая на вопрос о том, когда сообщение может быть восстановлено. - Но дело в том, что они должны уважать Америку и относиться к людям из штатов Висконсин, Мичиган, Пенсильвания и из моего родного штата Канзас справедливо и разумно".