Кандидат в вице-президенты США Харрис приостановила предвыборную кампанию

Предвыборные мероприятия, которые требуют личного присутствия кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, пока что приостановлены в связи с обнаружением коронавируса COVID-19 у двух лиц, связанных с ее кампанией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает предвыборный штаб Харрис.

"Поздно ночью в среду, 14 октября, мы узнали, что двое лиц, участвующих в кампании, получили положительные анализы на COVID-19 – это внештатный член летного экипажа и Лиз Аллен, директор по связям с общественностью сенатора Харрис", - говорится в заявлении предвыборного штаба кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

"В целях предосторожности... мы отменяем поездки сенатора Харрис до воскресенья, 18 октября, включительно. Она возвратится к мероприятиям в понедельник, 19 октября", - отмечается в заявлении.

Коронавирус у этих лиц выявили после предвыборного мероприятия в штате Аризона 8 октября.

При этом в штабе Байдена отметили, что ни Харрис, ни Байден не находились в непосредственном контакте с инфицированными за 48 часов до того, как у них выявили коронавирус, или позднее. Однако инфицированные присутствовали на личных встречах и мероприятиях вне рамок предвыборной кампании.

В штабе сообщили, что с мероприятия 8 октября Харрис и сотрудники ее штаба несколько раз сдавали тесты на коронавирус, и результаты были отрицательными.

Американские СМИ напоминают, что в четверг Харрис должна была посетить штат Северная Каролина.