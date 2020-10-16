Во Флориде 13 человек пострадали от взрывов на борту судна

По меньшей мере 13 человек получили ожоги в результате серии взрывов, прогремевших на борту судна в американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). Об этом сообщила телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, на борту находился 21 человек. Инцидент произошел на реке Нью-Ривер. Причины случившегося выясняются.