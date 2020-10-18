Площадь крупнейшего в истории штата Колорадо пожара превысила 800 кв. км

Площадь природного пожара в северной части американского штата Колорадо в субботу увеличилась до 805 кв. км, огонь распространяется из-за сильного ветра. Об этом сообщила газета The Denver Post со ссылкой на местную службу пожарной охраны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пожар является крупнейшим по площади за всю историю наблюдений на территории штата. Он локализован сейчас на 62%.

По данным властей, множество строений уничтожены. Сколько именно, пока не сообщается. Чрезвычайные службы уточняют информацию о нанесенном ущербе.

Жителям небольшого города Джемстаун, который находится примерно в 70 км к северу-западу от Денвера, рекомендовано эвакуироваться. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.