Площадь крупнейшего в истории штата Колорадо пожара превысила 800 кв. км
Площадь природного пожара в северной части американского штата Колорадо в субботу увеличилась до 805 кв. км, огонь распространяется из-за сильного ветра. Об этом сообщила газета The Denver Post со ссылкой на местную службу пожарной охраны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Пожар является крупнейшим по площади за всю историю наблюдений на территории штата. Он локализован сейчас на 62%.
По данным властей, множество строений уничтожены. Сколько именно, пока не сообщается. Чрезвычайные службы уточняют информацию о нанесенном ущербе.
Жителям небольшого города Джемстаун, который находится примерно в 70 км к северу-западу от Денвера, рекомендовано эвакуироваться. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.
Лента новостей
Азербайджанцы Германии провели акцию в знак протеста против очередного ракетного обстрела Гянджи (ФОТО)
Армения, убивавшая детей 30 лет назад в Ходжалы, продолжает делать то же самое - минобороны Турции (ФОТО)
Эта Карабахская война начало конца мирового армянства, созданного на лжи, лицемерии и подлости - народный артист Мирджавад Джафаров
Азербайджан не нуждается в военной поддержке какой-либо страны - МИД Пакистана о безосновательных обвинениях Пашиняна
Отсутствие давления на Армению побуждает ее совершать новые преступления - помощник Президента Азербайджана
Армения должна прекратить свои настойчивые атаки и вывести оккупационные силы с территории Азербайджана - Тюркский совет (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Гянджа – это сердце Азербайджана. И никто никогда не сможет сломить гордый дух ее жителей! (ФОТО)
Кому нужны эти слепые, глухие и немые международные структуры, фактически потворствующие фашистской Армении? – народный артист Агаверди Пашаев
Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с очередным ракетным обстрелом Гянджи армянскими ВС
Армения, будучи беспомощной на поле битвы, идет на ужасные действия, демонстрирующие ее античеловеческую сущность – народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде
Помощник Президента Азербайджана и представители дипкорпусов прибыли в Гянджу на место происшествия (ФОТО/ВИДЕО)
Президенту пишут: Ваши обращения к народу и объявление Вами населенных пунктов, освобожденных от оккупации, становятся для нас самыми счастливыми минутами
Пашинян и его свора убийц детей и мирных жителей – паршивые шакалы! – золотой голос Израиля Хава Долев
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что армянский народ привлечет к ответственности главарей своего преступного режима хунты
ВС Азербайджана оставляют за собой право принимать адекватные меры против легитимных военных целей - Помощник Президента
Мехрибан Алиева: Каким надо быть бесчеловечным чудовищем, чтобы в очередной раз отдать приказ о ракетном ударе по жилым кварталам спящего города? (ФОТО)
Приказавшие ударить баллистическими ракетами по гражданским лицам ответят за это - минобороны Турции