Сенат США утвердил кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда

Сенат Конгресса США в понедельник вечером утвердил кандидатуру судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. Трансляцию голосования вели американские новостные телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кандидатуру Барретт поддержали 52 республиканца, против высказались 48 сенаторов, среди которых оказалась лишь одна представительница Республиканской партии - Сьюзан Коллинз (от штата Мэн).

Обсуждение кандидатуры судьи в Сенате полного состава началось еще в воскресенье и продолжалось около 30 часов. Церемония приведения Баррет к присяге пройдет в понедельник вечером в Белом доме.

На прошлой неделе перед голосованием по кандидатуре Барретт в юридическом комитете верхней палаты законодательного органа демократы объявили бойкот и не явились на заседание.

При этом большинство американцев поддерживает кандидатуру Барретт на должность члена Верховного суда, сообщила ранее социологическая служба Gallup.