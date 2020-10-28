Тест Байдена на коронавирус дал отрицательный результат

Очередной анализ на коронавирус, взятый у кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена в преддверии всеобщих выборов 3 ноября, дал отрицательный результат. Об этом сообщил во вторник журналистам, включая телекомпанию CNN, избирательный штаб политика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Бывшему] вице-президенту Байдену сегодня проведен ПЦР-тест на COVID-19. И COVID-19 не был выявлен", - говорится в сообщении, переданном журналистам.

Представители Байдена ранее обещали публиковать результаты всех его тестов на коронавирус.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, всего в США зафиксировано более 8,75 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 226 436 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.