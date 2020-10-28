Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют вооружениям США

Россия, Китай и все другие страны якобы завидуют американским вооружениям. Такое мнение выразил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин. Его выступление транслировали американские новостные телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы инвестировали $2,5 трлн в Вооруженные силы США, <...> и у нас есть лучшая военная техника в мире. Нам завидуют по всему миру: Россия и Китай. Мы предмет зависти для всего мира. У нас лучшая во всем мире военная техника, которая произведена в США", - утверждал американский лидер.

Он неоднократно выступал с подобными утверждениями перед своими сторонниками. Так, на прошлой неделе он сказал, что США модернизировали свое "ядерное оружие до невиданного уровня". По версии главы Белого дома, американские гиперзвуковые ракеты "в семь раз быстрее" своих аналогов.