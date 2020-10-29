Tesla предложила Panasonic совместную разработку новых батарей для электромобилей

Американский производитель электромобилей Tesla предложил японскому гиганту электроники Panasonic совместную разработку новых батарей для электромобилей. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Детали предложения на данный момент не разглашаются, однако отмечается, что Panasonic уже приступил к разработке новых литий-ионных аккумуляторов.

В четверг Panasonic также опубликовал статистические данные за первые шесть месяцев 2020 финансового года (стартовал 1 апреля 2020 года). Согласно этим данным, продажи корпорации упали на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а итоговая прибыль снизилась на 51,6% до отметки в 48,8 млрд иен (около $460 млн).