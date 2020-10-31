Трамп заострил внимание на данных о разбирательстве ФБР в отношении сына Байдена

Президент США республиканец Дональд Трамп обратил внимание сограждан на информацию о том, что сын его оппонента на предстоящих выборах - демократа Джозефа Байдена - находится под следствием. При этом американский лидер не подтвердил и не опроверг эти данные, заверив, что в силу тайны и независимости следствия не знает, соответствуют ли они действительности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"А вчерашние сообщения прессы? Я об этом не знаю, однако вчера появились сообщения прессы, в которых говорилось, что в отношении семьи Байденов давно ведется расследование ФБР. За отмывание денег", - сказал американский лидер, выступая в пятницу перед сторонниками на предвыборном митинге в штате Мичиган.

В связи с этим Трамп вновь заявил, что Байдены получали "миллионы и миллионы долларов от коммунистического Китая". Джозеф Байден не может представлять интересы Соединенных Штатов на мировой арене, убежден нынешний глава американской администрации.

Кроме того, он в очередной раз подверг критике американскую прессу и крупнейшие технологические компании за поддержку избирательной кампании Байдена. "Я конкурирую не только с <...> Джо Байденом. Я конкурирую со средствами массовой информации левого крыла и техническими гигантами. Вы видите, как они криводушны", - подчеркнул Трамп. Он посетовал на то, что либеральная американская печать зачастую обходит стороной сведения, которые идут вразрез с интересами Байдена. "Не может быть скандала, если они о нем не сообщают", - отметил Трамп.

Согласно последним данным политологического сетевого ресурса Real Clear Politics (RCP, "По-настоящему ясная политика"), Байден опережает Трампа в среднем на 7,4 процентного пункта по популярности среди избирателей. В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций в стране, держится на уровне примерно восьми процентных пунктов в пользу демократа.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание: в 2016 году он одержал в битве за Белый дом победу над Хиллари Клинтон.