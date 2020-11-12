Суточный прирост числа заражений коронавирусом в США превысил рекордные 140 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США за сутки превысило рекордно высокий с начала пандемии уровень - 140 тыс. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Во вторник в США было подтверждено 136 325 случаев заражения новым коронавирусом, что было предыдущим рекордом. Данный показатель в стране превышает 100 тыс. новых случаев уже девять дней подряд. 5 ноября было подтверждено 121 888 случаев, 6 ноября - 126 480, 7 ноября - 128 412, 8 ноября - 105 927. Предыдущий пик пришелся на 30 октября.

Техас стал первым штатом, в котором число случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, всего в США зафиксировано более 10,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 240,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.