Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса

Германская фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали в пятницу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подача заявки на разрешение использовать [препарат] в чрезвычайных ситуациях в США является важным шагом на пути к тому, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину-кандидата доступной для населения всего мира", - отметил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.